La Salernitana non vince, ma Lescano è già una macchina da gol: i numeri dell'attaccante

Quanto Facundo Lescano faccia la differenza in Serie C non è cosa nuova, i numeri sono sempre stati dalla sua, e l'avvio della stagione (seconda parte di quella attuale) con la Salernitana è ulteriore conferma di ciò che abbiamo appena detto: nelle cinque gare giocate dal momento del suo arrivo, il 23 gennaio, sono quattro i gol segnati, cui va aggiunto anche un assist, fatto nella partita di esordio contro il Sorrento. Dove l'attaccante segnò anche il suo primo gol in granata: vittoria per 2-0, con assist e gol, 'what else', direbbero quelli alla moda.

Poi due turni a digiuno di gol, nonostante i 90' giocati anche contro il Giugliano e l'Audace Cerignola, e di nuovo i gol, quello per cui un giocatore offensivo come lui vive. Due quelli rifilati al Casarano, il secondo e il terzo di un 3-0 finale, poi quello del weekend da poco trascorso alla Cavese, che aveva illuso la Salernitana, non brava poi a mantenere quel vantaggio, con la rete del pareggio blufoncè arrivata quando però Lescano non era più nemmeno in campo.

426 i minuti giocati, un gol ogni 107; chissà se averlo avuto già a gennaio, subito in apertura di mercato, avrebbe fatto la differenza...