Cosenza senza vittorie nel 2026. Roma: "Momento particolare: serve lucidità"

Inizio di 2026 terribile per il Cosenza di Antonio Buscé, ancora a secco di vittorie nel nuovo anno. Nel weekend appena passato è arrivata la terza sconfitta di questo periodo contro il Catania primo in classifica. Queste le parole del ds dei calabresi, Domenico Roma, riportate da TuttoC.com:

“Sapevamo che affrontare un Catania in salute era difficile, ma questo non deve essere assolutamente una giustificazione. Il momento è particolare e delicato: abbiamo una sessione di calciomercato ancora aperta e servono lucidità e serenità, consapevoli che sono ancora diverse le partite da affrontare e consapevoli delle potenzialità che la nostra squadra ha. Dobbiamo serrare i ranghi, nella massima condivisione e continuare a lavorare senza distrazioni, comprendendo le dinamiche di un campionato e di un girone particolarmente complicate e mai scontate”.