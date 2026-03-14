Juventus, Yildiz: "Falso nove? Ho fatto qualche sprint ma gioco meglio a sinistra"

Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro l'Udinese. Le sue parole: "Io penso che abbiamo cambiato perché lui è più veloce di me. E' stata una grane partita".

Come ti sei trovato da falso nove?

"Ho giocato lì anche qualche partita prima. Ho fatto qualche sprint ma ho giocato meglio a sinsitra".

Ti hanno tolto un assist. Come la vedi?

"E' cosi non possiamo cambiare".