Lazio, Rovella oggi sarà operato per risolvere il problema della pubalgia
Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, dopo diversi mesi in cui è stato costretto a convivere con la pubalgia, ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere il problema in maniera definitiva, dopo che la terapia conservativa non ha portato gli effetti sperati.
Il giocatore è da poco arrivato alla clinica priva Quisiana, dove sarà operato questo pomeriggio. Di seguito il video dell'arrivo in clinica di Rovella:
