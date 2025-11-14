Crotone, Longo: "Niente alibi o scuse, siamo chiamati a vincere con il Sorrento"

Emilio Longo, tecnico del Crotone, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Crotone. Queste le sue parole riportate d LaCnews24.it: "Certamente i risultati in casa sono stati finora quelli che ci penalizzano e che oggettivamente ci hanno anche visti disputare gare diverse. Il Sorrento verrà a giocarsela: è una squadra evoluta, pronta a contribuire a offrire un bel match. Noi non abbiamo problemi di assetto o modulo, e anche se avessimo pochi cambi, abbiamo l'obbligo di consolidare le nostre qualità per vincere e convincere davanti al nostro pubblico".

"Rischiamo di essere contati in difesa mentre Perlingieri è in fase di recupero e speriamo di riaverlo convocabile dalla prossima settimana. Stiamo studiando come utilizzare al meglio il centrocampo, che è il reparto con più disponibilità. Abbiamo comunque le risorse per fare una gara d’attacco ma equilibrata. Siamo chiamati a vincere, senza alibi o scuse, consapevoli che i conti si faranno all’ultima giornata".