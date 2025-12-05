Ufficiale
Monopoli, è addio con Rocco Gaetani: risolto il contratto del segretario generale
Si separano le strade del Monopoli e del segretario generale Rocco Gaetani. Il club ha infatti comunicato di aver risolto il contratto con il dirigente, di seguito la nota del Monopoli:
La SS Monopoli 1966 comunica di aver risolto consensualmente e anticipatamente rispetto al termine naturale il rapporto contrattuale con il segretario generale Rocco Gaetani.
Il club ringrazia il dirigente per il lavoro svolto dal giugno 2024 ad oggi.
La SS Monopoli 1966 augura al dott. Gaetani le migliori fortune personali e professionali.
