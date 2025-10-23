Liverpool tra Guehi e Upamecano, anche l'Inter pensa al difensore del Bayern Monaco

In Germania sono sicuri: il Liverpool ha cambiato rotta. Il club inglese starebbe considerando Dayot Upamecano del Bayern Monaco come prima alternativa a Marc Guehi. In estate i Reds sembravano sul punto di ingaggiare il difensore del Crystal Palace, ma i Glaziers hanno frenato e trattenuto l'inglese di 25 anni a casa, nonostante i 35 milioni di sterline proposti dai campioni d'Inghilterra in carica.

Adesso è solo questione di tempo, perché con il contratto in scadenza nell'estate del 2026 Guehi ha già deciso di lasciare il Palace e accasarsi altrove. Ma per non lasciarlo partire a zero il club inglese potrebbe anche decidere di venderlo a gennaio. Al momento, il Liverpool sembrerebbe sempre in vantaggio per l'ingaggio di Guehi, visto anche l'infortunio al crociato di Leoni, ma il centrale del Bayern Monaco potrebbe tornare utile.

Infatti, anche il contratto attuale di Upamecano scade il prossimo 30 giugno e le trattative per un rinnovo non hanno fatto progressi. Da oltre 8 anni a Monaco di Baviera, il centrale francese potrebbe decidere di rivolgere in un'altra direzione il suo sguardo, visto che le negoziazioni per stringere un nuovo accordo con il club tedesco sono in stallo secondo il quotidiano BILD. Questo perché il giocatore vorrebbe uno stipendio di circa 16 milioni di euro più un bonus alla firma, consapevole anche del recente rinnovo garantito ad Alphonso Davies (17 milioni).

Il Liverpool però non è l'unico sulle tracce di Upamecano. Anche Inter, Real Madrid e Chelsea ci starebbero riflettendo su. Dal canto suo il Bayern Monaco invece ha individuato proprio in Marc Guehi il rimpiazzo del centrale francese qualora dovesse tirare troppo la corda e quest'ultima spezzarsi. Due destini intrecciati, entrambi in scadenza.