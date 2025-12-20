Milan, chiusura per Fullkrug: da limare i dettagli, esordio non il 2 gennaio col Cagliari
Prima scossa in casa Milan per quanto riguarda il mercato di gennaio. Come riporta il Corriere dello Sport i rossoneri stanno chiudendo per Niclas Fullkrug, attaccante in arrivo dal West Ham. I due club stanno limando gli ultimi dettagli dell'operazione, che dovrebbe concludersi sulla base di un prestito (ancora da capire se verrà inserito o meno il diritto di riscatto). L'ingaggio dovrebbe essere di circa 1,5 milioni netti per gli ultimi sei mesi di stagione.
L'obiettivo del Milan è di chiudere in fretta questa operazione, riuscendo magari a far svolgere le visite mediche all'attaccante tedesco già prima dell'inizio del mercato invernale per averlo subito in allenamento. Anche se ciò dovesse riuscire, comunque Massimiliano Allegri non potrebbe far esordire il suo nuovo centravanti in occasione del primo impegno del 2026 in programma il 2 gennaio contro il Cagliari. Come riporta il Corriere dello Sport, tale impedimento è pe via di motivi burocratici relativi ai tesseramenti internazionali.
L'esordio di Fullkrug con la maglia del Milan, in caso di fumata bianca in tempi brevi, sarebbe però rimandato solo di qualche giorno. I rossoneri saranno di nuovo in campo l'8 gennaio, alle 20.45 a San Siro contro il Genoa in occasione dell'ultima giornata del girone d'andata.