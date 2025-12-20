Cosenza, Buscè: "Il mercato? Non sono io a farlo. La società sa già tutto"

Dopo la vittoria contro la Cavese, il tecnico del Cosenza Antonio Buscé ha commentato: "Sapevamo che sarebbe stata una partita di sofferenza, ho visto la Cavese e faccio i complimenti a Prosperi perché bisogna essere sportivi - riporta QuiCosenza.it - Nonostante questo, dico che abbiamo subito un tiro in porta ed è stato un eurogol davvero bello. La Cavese è venuta a giocarsi la sua partita, noi abbiamo alcuni calciatori veramente stremati e speriamo che per Ricciardi (uscito dal campo per un problema fisico) non sia nulla di grave.

Il mercato? Non sono io a farlo e ci tengo a sottolinearlo. La società sa già tutto. L'unico calciatore sul quale ho battuto il chiodo è stato Langella, per il resto non mi voglio legare a nessun giocatore e, chi viene qui, deve sudare la maglia perché vogliamo fare qualcosa di importante".