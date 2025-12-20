Sampdoria, pronta la rivoluzione di gennaio: per il centrocampo si punta Salvatore Esposito

La Sampdoria vuole uscire a tutti i costi dalle zone basse della classifica. Per farlo, la società blucerchiata opererà molto in entrata e in uscita nella prossima sessione di calciomercato. Andrea Mancini è già al lavoro per cercare i profili giusti da inserire nella squadra di Angelo Gregucci e Salvatore Foti, che questo pomeriggio sarà impegnata all'Euganeo contro il Padova. Arriveranno innesti in tutti i reparti, così ha fatto capire il direttore sportivo in una recente intervista e i primi nomi sono iniziati ad essere accostati alla squadra genovese.

Per quanto riguarda il reparto di centrocampo, si parla molto di Salvatore Esposito di proprietà dello Spezia. Secondo quanto riporta Sky Sport, il giocatore di proprietà della formazione aquilotta, che si avvia a rimanere dunque in Liguria, potrebbe essere uno dei primi rinforzi dei doriani.

Nella passata stagione, Esposito ha sfiorato la promozione in Serie A con lo Spezia insieme a suo fratello Francesco Pio, ora in forza all'Inter, e nel Golfo dei Poeti ha disputato oltre 100 presenze con un bilancio complessivo di 10 gol e 17 assist. In questa stagione invece i gettoni collezionati fra Serie B e Coppa Italia sono stati soltanto 12 realizzando però un gol e due assist.