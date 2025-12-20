Arbitro asiatico in Milan-Como, ma non saranno Collina e la FIFA a decidere

"Ho parlato con Collina, mi ha dato ampie garanzie sugli arbitri asiatici dandomi qualche nome di livello. Questa condizione era la più difficile ma la accetteremo. Gli arbitri saranno asiatici": così il Presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha parlato nel corso del prepartita fra Napoli e Milan in Supercoppa Europea a Riyadh.

Secondo quanto riporta La Repubblica però non sarà Pierluigi Collina, Presidente della Commissione Arbitrale della FIFA, a decidere in merito alla questione. Stando a quanto si legge infatti Collina si sarebbe limitato a ricordare che l'australiano Faghani ha appena diretto la finale del Mondiale per Club. Né Collina né la FIFA però avranno un peso sulla scelta per Milan-Como.

Queste sono state le parole di Simonelli: "Con Infantino abbiamo avuto un incontro cordiale, come ogni volta", le parole del presidente della Lega Serie A. Il match della 24^ giornata di Serie A, dunque, si giocherà all'Optus Stadium di Perth, il prossimo 8 febbraio, con le due squadre che si affronteranno a migliaia di chilometri di distanza da San Siro, che in quei giorni - ricordiamo - ospiterà la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

Poi sull'arbitro: "Avevamo dubbi su condizioni poste dall'AFC (la confederazione asiatica, ndr) che ritenevamo poco praticabili, su tutte quella degli arbitri che non dovevano essere italiani. Ho parlato con Collina, mi ha dato ampie garanzie sugli arbitri asiatici dandomi qualche nome di livello. Questa condizione era la più difficile ma la accetteremo. Gli arbitri saranno asiatici", ha sottolineato Simonelli