Cerignola, Maiuri sul mercato: "Occorre testa. Si vuole migliorare ma la società sa cosa fare"

Dopo la sconfitta pesante contro il Benevento, il tecnico dell'Audace Cerignola Vincenzo Maiuri ha commentato senza però fare drammi nonostante il risultato: "È stata una prestazione sottotono rispetto ai nostri standard - ha esordito il mister - ma devo sottolineare che il Benevento ha vinto in modo strameritato. Abbiamo perso tutti i duelli, siamo andati sotto e quando ti ritrovi in un canale sbagliato chiudi male, ma dobbiamo guardare avanti.

Può capitare uno scivolone del genere - ha proseguito come riportano i colleghi di Ottopagine.it -. Il Benevento è una grande squadra, la migliore incontrata per qualità, capacità di gioco, personalità e anche per appartenenza. Ho visto grande ardore. Abbiamo perso gli uno contro uno.

Quando si perde così si fanno i complimenti e si va a casa ragionando su cosa doveva essere fatto meglio. Cuppone in panchina? La squadra veniva da 6 risultati utili consecutivi e ho pensato di riproporre l'undici che avevano iniziato gli altri match. La lotta promozione? Inizia il mercato e occorre testa. Si vuole migliorare, si può anche alterare qualcosa, ma Carli e - ha proseguito Maiuri - la società sanno cosa fare e va preservato questo gruppo che sta ottenendo questi risultati. Ancora complimenti per una vittoria strameritata