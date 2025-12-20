Infortunio per Diao, non partecipa alla Coppa d'Africa col Senegal e torna a Como

Assane Diao (20 anni) non parteciperà alla Coppa d'Africa 2025, che comincerà a tutti gli effetti tra qualche ora in Marocco. Lo fa sapere il Senegal, rendendo noto tramite un comunicato ufficiale che l'attaccante classe 2005 del Como ha rimediato un infortunio di un certo rilievo, che gli impedirà di partecipare al massimo torneo del continente africano.

Si legge nella nota della FSF (la Federcalcio del Senegal) a proposito delle condizioni fisiche di Assane Diao: "Infortunatosi con la sua squadra il 15 dicembre, Assane Diao si è sottoposto a esami medici il 19 dicembre, che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale destro. Il giocatore è escluso dalla Coppa d'Africa del 2025. La FSF gli augura una pronta guarigione".

Sul caso Diao tra l'altro aveva parlato il suo allenatore nel club Cesc Fabregas, che aveva dichiarato in conferenza stampa dopo Roma-Como: "Si è fatto male al flessore facendo quella cavalcata in porta. Io parlo nel post-partita e spesso noi allenatori non possiamo essere troppo sinceri, io provo a parlare con passione e sono un grande fan della Nazionale. Spero che tutti ci vadano. Io ho chiesto per favore un po' di senso, di non portarlo perché in 8 mesi ha fatto 3 partite, mezze e mezze. È tornato adesso e succede anche oggi l'infortunio. Se va via, noi paghiamo gli stipendi e ci ritroviamo un giocatore fuori. La risposta del CT? Che se non va con loro, non andrà al Mondiale. Ed è stato spiacevole. Se il giocatore gioca con paura a 20 anni e una carriera davanti si sbaglia".