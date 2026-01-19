Foggia, non solo Ciuferri: dal Trapani in arrivo anche Pirello e Celeghin
SI profila una tripla operazione sull'asse Trapani-Foggia. Oltre, infatti, al trasferimento di Flavio Ciuferri, esterno offensivo classe 2004, i due club starebbero ultimando le operazione per altri due giocatori.
Si tratta, stando a quanto riportato da TuttoC.com di Roberto Pirello, difensore classe 1996 ed Enrico Celeghin, centrocampista classe 1999.
Entrambi i giocatori erano arrivati alla corte di Salvatore Aronica nello scorso mercato estivo, rispettivamente da Gubbio e Giugliano.
