TMW Il Trapani e una retrocessione annunciata per fattori extra campo. Antonini darà battaglia?

Una retrocessione annunciata. Non tanto per le prestazioni in campo – dove infatti sono arrivati ben 48 punti che vorrebbero dire decimo posto e play off – quanto per le vicende extracampo che hanno visto la società di Valerio Antonini accumulare ben 25 punti di penalizzazione che hanno portato la squadra granata all'ultimo posto in classifica con 23 punti. Il Trapani potrebbe ancora evitare l'onta dell'ultimo posto, visto che ci sarà in programma all'ultima giornata il derby della disperazione contro un'altra squadra pluripenalizzata come il Siracusa (-11 in stagione) che ha due punti più dei granata, ma non la Serie D. Sono infatti troppi i punti di distacco dal Sorrento sedicesimo: ben 15.

Cosa dice il regolamento

Il regolamento della Serie C prevede infatti che i play out si giochino solo se fra le due squadre, in questo caso penultima e sedicesima, ci siano massimo otto punti di distacco. Un'eventualità che a una gara dal termine della stagione regolare è impossibile si realizzi con il Sorrento che dunque vede la salvezza a un passo e il Trapani che anche in caso di vittoria sul Siracusa sarebbe condannato al pari dei corregionali. Proprio gli aretusei e il Foggia sono appesi a un filo e rischiano di dover salutare anche loro la terza serie visto che pure il secondo spareggio al momento è a rischio: il Giugliano diciassettesimo ha infatti un vantaggio di nove punti sui pugliesi e undici sui siciliani. E se dovessero vincere contro una Casertana già certa dei play off la salvezza sarebbe certa a prescindere dai risultati delle due altre formazioni.

Antonini pronto alla battaglia?

Quasi certamente il presidente Antonini, come già più volte annunciato, darà battaglia legale per cambiare la penalizzazione ed evitare una certa retrocessione, anche se finora dal punto di vista giudiziario le cose non sono andate come auspicato con i punti che si sono continuati ad accumulare e diversi ricorsi respinti nonostante sia stata almeno evitata l'estromissione dalla Serie C prima della fine della stagione. Si prevede dunque un'estate calda a Trapani anche se le speranze di poter riscrivere la classifica non sono particolarmente alte.