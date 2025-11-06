Fiorentina, Galloppa: "I ragazzi sono responsabili, c'è tutto per fare una grande partita"

Il tecnico della Fiorentina Daniele Galloppa ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il Mainz valido per la League Phase di Conference.

Qualche cambio in vista di Genova?

"Per il poco tempo che abbiamo avuto, ho preferito non cambiare l'assetto. Vorrei un'interpretazione da grande squadra. Qualche cambio è stato forzato, abbiamo qualche acciacco. Martinelli una chance se le meritava ed è giusto che David recuperi per domenica".

Ha dormito?

"Abbiamo dormito poco e studiato tanto. Atmosfera bellissima, c'è tutto per fare una grande partita e spero che i ragazzi tengano alto il nome della Fiorentina".

Quali parole ha usato?

"Le prime parole sono state che, se non ci aiutiamo tra di noi, non ci aiuta nessuno. Sono convinto che i ragazzi siano responsabili, sono fiducioso e sereno. Per le rivoluzioni ci vuole tempo, si vedrà".

Di che stavate parlando con Ferrari?

"Di questa mattina, come ho visto i ragazzi: discorsi molto semplici. Mi ha detto di trasmetter entusiasmo, sono contento di stare con questa squadra".