TMW Radio Gianluigi Marraffa: "Mercato invernale complicato. Se non ci sono uscite è difficile comprare"

"Il mercato di gennaio è sempre difficile, se così si può dire, perché è il classico mercato di riparazione. È il momento in cui le società cercano di rimediare magari a qualche errore commesso o comunque a qualche problema di organico e, come spesso succede, si procede un po’ a effetto domino: finché non ci sono delle uscite, diventa complicato far entrare dei giocatori”.

L’agente Gianluigi Marraffa parla così di queste prime due settimane di mercato nel corso della trasmissione A Tutta C in onda su TMW Radio e Il61: “Però ci si muove e, come quasi sempre accade anche nel mercato estivo, a parte qualche eccezione, il grosso del lavoro viene fatto negli ultimi giorni, quando c’è molto movimento e si cerca di concludere tutte le operazioni".