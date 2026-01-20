TMW Radio Marraffa: "Union Brescia protagonista del mercato. Curioso di vedere che farà il Foggia"

La conclusione del calciomercato invernale è ormai prossima, il 2 febbraio scoccherà il gong del termine, e un punto della situazione, nel corso della diretta pomeridiana di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è stato fatto dall'agente Gianluigi Marraffa: "Il mercato di gennaio è sempre un mercato difficile, se così si può dire, perché è il classico mercato, come dice la parola stessa, di riparazione. È il momento in cui le società cercano di rimediare magari a qualche errore commesso o comunque a qualche problema di organico e, come spesso succede, si procede un po’ a effetto domino: finché non ci sono delle uscite, diventa complicato far entrare dei giocatori. Però ci si muove e, come quasi sempre accade anche nel mercato estivo, a parte qualche eccezione, il grosso del lavoro viene fatto negli ultimi giorni, quando c’è molto movimento e si cerca di concludere tutte le operazioni".

Dalla Serie C ci si aspetta qualche grande colpo. Penso, a esempio, a Facundo Lescano, il nome più chiacchierato di questo gennaio.

"Lescano è un giocatore che fa gola alle big di Serie C, è un giocatore importante, con un determinato valore sul mercato, quindi non sono trattative semplici. Secondo me, però, ci sono squadre, penso anche al Brescia, che è una piazza importante, che non vorranno lasciare nulla di intentato, e tenteranno il tutto per tutto. Stando sul Brescia potrebbe provare eventualmente a salire di categoria anche passando dai playoff, quindi potrà essere una delle squadre protagoniste. Anche in questo caso, però, molto dipenderà dalla possibilità di far uscire qualche pezzo importante".

Oltre all'Union Brescia, da chi si aspetta qualche grande colpo? Chi potrebbe essere la regina di questo mercato di gennaio?

"Sono curioso di vedere anche cosa farà il Foggia, perché con i cambiamenti in corso stanno un po’ cambiando le cose: secondo me potrebbero arrivare delle sorprese anche da lì".