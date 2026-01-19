TMW
Giugliano, altro ribaltone in panchina: Capuano vicino all'esonero
La cura Ezio Capuano non ha portato i risultati sperati in casa Giugliano, con il club campano ultimo in classifica e reduce da 4 sconfitte nelle ultime 5 gare. Secondo quanto raccolto da TMW il club ha deciso di esonerare il tecnico affidando la panchina al preparatore atletico e uomo di fiducia del club Luca Tulino, che aveva già guidato la squadra dopo l'esonero di Cudini.
