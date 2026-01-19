Ufficiale
Giugliano, esonerato Ezio Capuano: la squadra al collaboratore tecnico Luca Tulino
TUTTO mercato WEB
Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver sollevato Ezio Capuano dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, unitamente all’allenatore in seconda Antonio Marino.
Il club augura all’allenatore e al suo secondo le migliori fortune personali e professionali.
La società rende noto, che la squadra ha ripreso gli allenamenti questo pomeriggio in vista della gara in programma venerdì contro la Cavese 1919, agli ordini del collaboratore tecnico Luca Tulino e dello staff.
