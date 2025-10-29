Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Giugliano, Capuano: "Nemmeno Gesù avrebbe potuto preparare meglio l'esordio"

Giugliano, Capuano: "Nemmeno Gesù avrebbe potuto preparare meglio l'esordio"
Luca Bargellini
Oggi alle 14:04Serie C
Luca Bargellini

Arrivano altre dichiarazioni di Ezio Capuano, nuovo tecnico del Giugliano in Serie C. Questo lo stralcio delle parole dell'allenatore salernitano riportate dal La Gazzetta dello Sport:

"Questa è una società seria. Vogliamo risalire la classifica, l’organico è importante. È difficile trovare un ambiente così in questa categoria. Ho avuto a disposizione solo un giorno e mezzo per preparare la partita di domenica, nemmeno Gesù Cristo avrebbe potuto fare qualcosa di più. Il giorno in cui non dovrò prendere il Valium smetterò di allenare. Lotto per il popolo, se non hai questo trasporto non puoi fare questo mestiere. Dopo la gara con il Monopoli non ho dormito, ero un pazzo sfrenato, mi sono sentito il responsabile di una sconfitta. Sono ancora all’alba e non al crepuscolo leopardiano, vivo ancora il sabato del villaggio".

Ho accettato Giugliano con grande entusiasmo, il calcio per me è un trasporto di passione e emozioni. La chiamata della proprietà e del direttore mi ha inorgoglito. Mi hanno voluto fortemente, mi hanno aspettato e questa è stata una grande dimostrazione per me. È una società seria, fatta di persone perbene. Questo è un gruppo di ragazzi disponibili, intelligenti e con qualità. Noi dobbiamo lavorare per tirarci fuori da una situazione di classifica che in questo momento non è bella. Sono sicuro che ce la faremo".

