TMW Giugliano Njambé in prestito al Teramo. Al suo posto è in arrivo Volpe

Dopo aver ceduto Moussadja Njambé, classe '98 autore di due reti in 17 presenze stagionali, in prestito al Teramo, il Giugliano si è mosso per rinforzare l'attacco con un altro elemento. Il nome, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è quello di Giovanni Volpe, classe 2002 di proprietà del Catanzaro e nella prima parte di stagione in forza al Monopoli.

Il calciatore, autore di due reti in 10 gare di campionato, è a un passo dal club campano che ha dunque superato la concorrenza di altre due società del Girone C come Audace Cerignola e Team Altamura.