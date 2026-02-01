Gubbio ko a Bra, Di Carlo: "Non era la nostra giornata, dobbiamo crescere"

Si interrompe dopo tre risultati utili consecutivi la serie positiva del Gubbio, sconfitto in trasferta dal Bra. Nel post gara, il tecnico rossoblù Domenico Di Carlo ha analizzato con franchezza la prestazione dei suoi.

“Avevamo iniziato bene – ha spiegato – nei primi quindici minuti siamo stati propositivi e abbiamo pressato alto. Poi ci siamo allungati e abbiamo iniziato a perdere i duelli. Sul gol l’errore è di squadra e rientra nel percorso di crescita che dobbiamo fare. Nella ripresa abbiamo provato a rimettere in piedi la gara con i cambi, ma evidentemente non era la nostra giornata. Facciamo i complimenti al Bra e rimbocchiamoci le maniche: per noi non è stata una bella settimana, anche perché per tre giorni non ci siamo allenati a causa della pioggia”.

Di Carlo ha riconosciuto i meriti degli avversari: “Il Bra in casa ha già battuto il Ravenna e oggi ha meritato di vincere. Abbiamo recuperato Minta dopo due mesi e mi è piaciuto l’ingresso di Fazzi e Mastropietro. Ma dobbiamo capire che, in partite così importanti, serve qualcosa in più: l’atteggiamento deve migliorare, oggi abbiamo giocato solo a tratti”.

Infine, uno sguardo al mercato: “In attacco avevamo un solo cambio perché abbiamo ceduto Tommasini. Speriamo arrivi un rinforzo in quel reparto, ho fiducia nella società. Intanto dobbiamo trovare soluzioni con quello che abbiamo e affrontare i problemi”.