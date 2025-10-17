Giugliano-Capuano, il matrimonio si farà. Ma c'è da attendere il Collegio Arbitrale

Come ormai noto, nella giornata di ieri è arrivato l'esonero di mister Mirko Cudini dalla panchina del Giugliano, con il tecnico che paga un avvio di stagione negativo che vede la formazione campana al terzultimo posto del Girone C di Serie C: come avevamo anticipato, il prescelto per la sua sostituzione è Eziolino Capuano, scelto da una vasta margherita di nomi, ma per il momento non sono arrivate ufficialità in merito, e la squadra sarà traghettata dal preparatore atletico Luca Tulino.

A entrare nel dettaglio del tutto, è questa mattina La Gazzetta dello Sport, che fa il punto su Capuano: stando a quanto riferisce la rosa, il mister "deve aspettare l’esito del contenzioso con il Trapani al collegio arbitrale", poi sarà libero di firmare il contratto che lo legherà ai gialloblù. Non resta quindi che attendere.

Intanto, però ricordiamo quello che è il programma dell'ormai imminente turno di campionato, per quel che concerne il girone di pertinenza ai campani:

GIRONE C

Sabato 18 ottobre

Ore 14:30 - Casarano-Foggia

Ore 14:30 - Crotone-Monopoli

Ore 14:30 - Sorrento-Cosenza

Ore 17:30 - Latina-Giugliano

Domenica 19 ottobre

Ore 12:30 - Casertana-Siracusa

Ore 14:30 - Atalanta U23-Trapani

Ore 14:30 - Benevento-Potenza

Ore 14:30 - Catania-Salernitana

Ore 17:30 - Audace Cerignola-Cavese

Ore 20:30 - Team Altamura-Picerno

Classifica - Salernitana 22, Benevento 19, Catania 18, Casarano 18, Crotone 17, Cosenza 15, Casertana 14, Potenza 13, Monopoli 12, Latina 12, Sorrento 10, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 8, Trapani 8, Atalanta U23 8, Foggia 7, Giugliano 6, Cavese 5, Siracusa 3

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti