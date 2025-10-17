Giugliano-Capuano, il matrimonio si farà. Ma c'è da attendere il Collegio Arbitrale
Come ormai noto, nella giornata di ieri è arrivato l'esonero di mister Mirko Cudini dalla panchina del Giugliano, con il tecnico che paga un avvio di stagione negativo che vede la formazione campana al terzultimo posto del Girone C di Serie C: come avevamo anticipato, il prescelto per la sua sostituzione è Eziolino Capuano, scelto da una vasta margherita di nomi, ma per il momento non sono arrivate ufficialità in merito, e la squadra sarà traghettata dal preparatore atletico Luca Tulino.
A entrare nel dettaglio del tutto, è questa mattina La Gazzetta dello Sport, che fa il punto su Capuano: stando a quanto riferisce la rosa, il mister "deve aspettare l’esito del contenzioso con il Trapani al collegio arbitrale", poi sarà libero di firmare il contratto che lo legherà ai gialloblù. Non resta quindi che attendere.
Intanto, però ricordiamo quello che è il programma dell'ormai imminente turno di campionato, per quel che concerne il girone di pertinenza ai campani:
GIRONE C
Sabato 18 ottobre
Ore 14:30 - Casarano-Foggia
Ore 14:30 - Crotone-Monopoli
Ore 14:30 - Sorrento-Cosenza
Ore 17:30 - Latina-Giugliano
Domenica 19 ottobre
Ore 12:30 - Casertana-Siracusa
Ore 14:30 - Atalanta U23-Trapani
Ore 14:30 - Benevento-Potenza
Ore 14:30 - Catania-Salernitana
Ore 17:30 - Audace Cerignola-Cavese
Ore 20:30 - Team Altamura-Picerno
Classifica - Salernitana 22, Benevento 19, Catania 18, Casarano 18, Crotone 17, Cosenza 15, Casertana 14, Potenza 13, Monopoli 12, Latina 12, Sorrento 10, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 8, Trapani 8, Atalanta U23 8, Foggia 7, Giugliano 6, Cavese 5, Siracusa 3
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
