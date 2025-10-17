Terranova: "Idzes e Muharemovic ottimi difensori, presto arriverà la chiamata dalle big"
A 38 anni compiuti, dopo aver girato l'Italia e militato in Serie A, B e C, Emanuele Terranova ha appeso le scarpette al chiodo, ora fa il papà e studia da allenatore: "Rispetto a quando c'eravamo noi che ci allenavamo al Ricci, le cose sono cambiate, ovviamente in positivo. Oggi c’è un centro sportivo che fa invidia a tante società, con strutture all'avanguardia e campi perfetti".
Alla domanda sull'effetto che gli abbia fatto rivedere il club tornare in Serie B dopo undici anni, Emanuele Terranova ha risposto che, avendo vissuto in prima persona la "cavalcata meravigliosa" della prima promozione, ha vissuto la retrocessione, seppur da lontano, con tanto dispiacere e tristezza. Interrogato sulle sue aspettative immediate di risalita, ha ammesso che l'inizio è stato titubante e pensava che la squadra potesse non farcela. Tuttavia, ha lodato il lavoro di mister Grosso, che è stato "formidabile nel sistemare le situazioni", portando a una vittoria del campionato strameritata.
Infine su Idzes e Muharemovic ha detto: "Sono due ottimi difensori, sì, pur la giovane età della loro parte e penso che, se manterranno questo rendimento, presto arriverà la chiamata di qualche big". La squadra di Grosso ha già collezionato nove punti in sei gare, un bottino di tutto rispetto.
