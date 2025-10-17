Arriva il vantaggio per il Milan? Senza coppe, Allegri può sfruttare le prossime cinque gare
Il ritorno del campionato dopo la sosta coincide per molte squadre anche ad un ritorno del tour de force di gare. Non per il Milan, che a differenza delle altre big del campionato come sappiamo non avrà le coppe europee in mezzo agli altri impegni. Una nota amara, ma che come detto a più riprese può costituire un vantaggio per la squadra di Massimiliano Allegri.
I rossoneri, fino alla prossima sosta di metà novembre, avranno dunque la possibilità (necessità) di concentrarsi solo ed esclusivamente sulle cinque gare in programma: si parte domenica contro la Fiorentina dell'ex Pioli, una gara dai contorni speciali e che vedrà i viola arrivare con la necessità di fare punti ad ogni costo. Poi un impegno sulla carta più abbordabile, sempre in casa contro il Pisa. A seguire la trasferta a Bergamo, Milan-Roma e l'ultima gara di sabato 8 novembre sul campo del Parma.
Di seguito il programma delle sfide del Milan fino alla prossima sosta (qui la programmazione tv nel dettaglio):
- Milan-Fiorentina (Serie A, 7^ giornata), domenica 19 ottobre
- Milan-Pisa (Serie A, 8^ giornata), venerdì 24 ottobre
- Atalanta-Milan (Serie A, 9^ giornata), martedì 28 ottobre
- Milan-Roma (Serie A, 10^ giornata), domenica 2 novembre
- Parma-Milan (Serie A, 11^ giornata), sabato 8 novembre
