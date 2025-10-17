Difendere il primo posto e non solo. Per il Napoli di Conte ritorna anche la Champions

La capolista Napoli si appresta ad iniziare un mini ciclo di partite estremamente intenso. Con la fine della sosta del campionato - e fino alla prossima di metà novembre - Antonio Conte dovrà infatti dividersi tra impegni di livello in Serie A e le due gare di Champions League valevoli per la 3ì e 4ì giornata della League Phase.

Napoli subito impegnato in anticipo contro il Torino in trasferta, prima di volare in Olanda per affrontare il PSV Eindhoven. Quattro giorni dopo ecco arriva l'Inter al Maradona, mentre nel turno infrasettimanale è in programma un'altra trasferta, stavolta al Lecce. Ma non è finita qui: il 1° novembre ecco il Como di Fabregas e dopo tre giorni l'Eintracht Francoforte in Champions. L'ultima sfida prima della sosta sarà invece al Dall'Ara contro il Bologna.

Di seguito il programma delle sfide del Napoli fino alla prossima sosta (qui la programmazione tv nel dettaglio):

- Torino-Napoli (Serie A, 7^ giornata), sabato 18 ottobre

- PSV Eindhoven-Napoli (Champions League, 3^ giornata), martedì 21 ottobre

- Napoli-Inter (Serie A, 8^ giornata), sabato 25 ottobre

- Lecce-Napoli (Serie A, 9^ giornata), martedì 28 ottobre

- Napoli-Como (Serie A, 10^ giornata), sabato 1 novembre

- Napoli-Eintracht Francoforte (Champions League, 4^ giornata), martedì 4 novembre

- Bologna-Napoli (Serie A, 11^ giornata), domenica 9 novembre