Serie C, 10ª giornata: al via il weekend dei 4 big match. Il programma completo

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 08:19Serie C
Luca Bargellini

Continua il cammino della Serie C con le gare della 10ª giornata di campionato. Lecco-Union Brescia, Alcione Milano-Inter U23, Ravenna-Arezzo e Catania-Salernitana sono i big match in programma fra tutti e tre i gironi. Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche dei raggruppamenti:

SERIE C, 10ª GIORNATA
GIRONE A
Venerdì 17 ottobre
Ore 20:30 - Alcione Milano-Inter U23
Ore 20:30 - Novara-Arzignano Valchiampo
Sabato 18 ottobre
Ore 14:30 - Renate-Dolomiti Bellunesi
Ore 14:30 - Triestina-Pergolettese
Ore 17:30 - Ospitaletto-Cittadella
Domenica 19 ottobre
Ore 14:30 - Vicenza-AlbinoLeffe
Ore 17:30 - Lumezzane-Trento
Ore 17:30 - Pro Vercelli-Giana Erminio
Ore 17:30 - Virtus Verona-Pro Patria
Ore 20:30 - Lecce-Union Brescia

Classifica - Vicenza 25, Lecco 21, Union Brescia 18, Alcione Milano 17, Inter U23 15*, Pro Vercelli 12, Albinoleffe 12, Trento 11, Pergolettese 11, Virtus Verona 10, Dolomiti Bellunesi 10, Giana Erminio 10, Ospitaletto 9, Cittadella 9, Renate 9*, Arzignano Valchiampo 9, Novara 7, Lumezzane 6, Pro Patria 4, Triestina -8

* una gara in meno
N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B
Venerdì 17 ottobre
Ore 20:30 - Torres-Forlì
Sabato 18 ottobre
Ore 14:30 - Livorno-Sambenedettese
Ore 17:30 - Gubbio-Guidonia Montecelio
Ore 17:30 - Pianese-Bra
Domenica 19 ottobre
Ore 12:30 - Campobasso-Ternana
Ore 14:30 - Ravenna-Arezzo
Ore 14:30 - Rimini-Juventus Next Gen
Ore 17:30 - Pineto-Perugia
Lunedì 20 ottobre
Ore 20:30 - Carpi-Ascoli
Ore 20:30 - Pontedera-Vis Pesaro

Classifica - Arezzo 24, Ravenna 24, Ascoli 23, Ternana 14, Carpi 14, Sambenedettese 14, Forlì 13, Gubbio 13, Guidonia Montecelio 13, Campobasso 12*, Pianese 12, Juventus Next Gen 11*, Pineto 11, Vis Pesaro 9, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 6, Bra 5, Perugia 3, Rimini -2

* una gara in meno
N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C
Sabato 18 ottobre
Ore 14:30 - Casarano-Foggia
Ore 14:30 - Crotone-Monopoli
Ore 14:30 - Sorrento-Cosenza
Ore 17:30 - Latina-Giugliano
Domenica 19 ottobre
Ore 12:30 - Casertana-Siracusa
Ore 14:30 - Atalanta U23-Trapani
Ore 14:30 - Benevento-Potenza
Ore 14:30 - Catania-Salernitana
Ore 17:30 - Audace Cerignola-Cavese
Ore 20:30 - Team Altamura-Picerno

Classifica - Salernitana 22, Benevento 19, Catania 18, Casarano 18, Crotone 17, Cosenza 15, Casertana 14, Potenza 13, Monopoli 12, Latina 12, Sorrento 10, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 8, Trapani 8, Atalanta U23 8, Foggia 7, Giugliano 6, Cavese 5, Siracusa 3

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

