TMW Catania, tutto ok per Miceli: mercoledì sarà col gruppo. Si lavora per Cargnelutti

Dopo averlo affrontato nel weekend con la maglia del Monopoli, Mirko Miceli è pronto ad abbracciare Catania e la maglia rossazzurra.

Il difensore, scelto per sostituire l'infortunato Matteo Di Gennaro, ha già trovato l'accordo per un contratto fino a giugno 2027 e, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com nella giornata di mercoledì, giorno della ripresa degli allenamenti della compagine di Domenico Toscano, il giocatore dovrebbe già essere con la squadra.

Sempre per quanto riguarda il mercato in entrata in difesa è viva anche la pista che porta a Riccardo Cargnelutti, centrale classe 1999 in uscita dal Crotone. I margini per il completamento dell'operazione, nonostante l'interesse della Salernitana, ci sono e filtra ottimismo.

Attenzione, infine, al centrocampo, dove non è da escludere l'innesto di un ulteriore tassello.