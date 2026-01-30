TMW Il Trapani vuol puntellare la difesa. Nel mirino c'è Vimercati: è in uscita dal Picerno

Che con il mercato di gennaio in casa Picerno sia iniziata un mini rivoluzione è cosa ormai nota, e che Alessandro Vimercati non rientri più nei piani anche. Il difensore classe 2002, infatti, è in uscita dal Picerno, che potrebbe risolvere anticipatamente il prestito, con il giocatore che quindi ritornerebbe intanto al SudTirol. Ma solo temporaneamente, perché, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è nel mirino del Trapani, che vorrebbe assicurarsi il prestito per andare a rinforzare il pacchetto arretrato.

Per il giocatore cresciuto nel Novara, quindi, potrebbe aprirsi una nuova avventura. Non resta che attendere l'eventuale sviluppo della trattativa, con i vari step da seguire.