Vicenza, Gallo: "Novara da non sottovalutare. I tifosi alzano la nostra autostima"

Il tecnico del Vicenza Fabio Gallo ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Novara di domani sottolineando come la squadra piemontese non vada presa sotto gamba nonostante il club veneto stia dominando in questa prima fase del campionato: “In questo momento della stagione ci sono gli avversari che non sono da sottovalutare nonostante il vantaggio sia abbastanza ampio. Però cerco di essere attento in queste cose e martedì è il primo segnale che ho dato alla squadra in questo senso perché ritengo che è un aspetto su cui bisogna lavorarci. - prosegue Gallo come riporta il sito dei biancorossi - Però noi abbiamo un obiettivo che è ben chiaro e quindi dobbiamo avere la capacità di girare la chiave nel momento in cui dobbiamo performare per fare al meglio.

Il Novara è una squadra che sa difendersi e che ha caratteristiche davanti diverse ha Lanini che è un giocatore di categoria che ha sempre fatto molto bene e Alberti è un giocatore di fisico che vede la porta. È una buona squadra a cui bisogna stare attenti e non dobbiamo lasciare niente al caso perché secondo me può questa partita può avere un’importanza alta.

Martedì in occasione della cena del Centro di Coordinamento siamo stati ospiti di questo bellissimo evento che abbiamo alzato la nostra autostima perché il tifo, il popolo vicentino ci ha osannato in maniera incredibile e quindi questo deve essere tanto bello, ma quanto ti deve far sentire responsabile di che cosa stiamo portando avanti che sogno stiamo dando a questi tifosi e quindi noi siamo gli artefici di quello che potrà essere ma lo sarà soltanto se noi saremo quelli che siamo stati fino adesso con dedizione, con determinazione con la cattiveria agonistica con la voglia di ottenere per far si che quello che abbiamo visto martedì possa essere solo un assaggio”.