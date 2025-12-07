Vicenza, Gallo dopo il pari con il Novara: "Dieci minuti di presunzione ci sono costati caro"

Fabio Gallo commenta con lucidità e un pizzico di rammarico il pareggio sul campo del Novara, risultato che il Vicenza porta a casa con la consapevolezza di aver lasciato per strada qualcosa. Come riportato da biancorossi.net, il tecnico sottolinea come la partita fosse pienamente sotto controllo prima del blackout costato l’1-1.

“Nel primo tempo avevamo in mano la gara, poi siamo stati noi stessi a complicarla - ha dichiarato Gallo -. Abbiamo giocato dieci minuti con superficialità, concedendo agli avversari la possibilità di rientrare mentalmente in partita. Un demerito nostro, in un contesto in cui il risultato avrebbe potuto essere più rotondo”.

L’inferiorità numerica ha poi aggiunto difficoltà: “Stavo per effettuare un cambio, ma la palla non è uscita e non abbiamo fatto in tempo. Il gol lo abbiamo preso su palla inattiva, può capitare”. Per il tecnico, la prestazione rimane comunque positiva “se si escludono quei dieci minuti che hanno ridato coraggio a un Novara in difficoltà”.

Gallo rivela anche un intervento insolito a fine gara: “Di solito non parlo nello spogliatoio dopo il fischio finale, ma oggi l’ho fatto. Abbiamo capito che la presunzione, anche se breve, non va bene. Era una presunzione figlia del controllo totale che avevamo”.

Il Vicenza sale così a 43 punti: “Quando fai punti sono sempre guadagnati. Portiamo a casa questo punto e lavoriamo su ciò che non dobbiamo ripetere”.