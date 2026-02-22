Juventus NG, Brambilla: "Espulsione decisiva, ma ai ragazzi non rimprovero nulla"

Dopo la sconfitta sul campo del Campobasso, il tecnico della Juventus Next Gen Massimo Brambilla ha analizzato con lucidità una gara condizionata dall’inferiorità numerica.

"Sono arrabbiato per la sconfitta perché abbiamo concesso, nel concreto, soltanto due tiri da fuori o poco più. Quando sei in 10 è normale concedere qualche cross o qualche azione , soprattutto avendo loro un uomo in più a centrocampo, ma ai ragazzi non c'è niente da rimproverare. Stanno facendo un grande campionato; oggi, secondo me, se fossimo rimasti in parità numerica, l'avremmo tenuta fino alla fine perché stavamo bene fisicamente".

Il rosso ha condizionato il match?

"Fino all'espulsione eravamo in vantaggio e avevamo la partita in pugno. Sicuramente l'espulsione ha condizionato, poi, l'andamento della gara. Il nostro giocatore si è fatto prendere un po' troppo dalla foga. Chiaramente, poi, siamo stati costretti a difenderci , ma ci siamo difesi bene. Purtroppo con quei due gol da fuori area il Campobasso ha rotto la partita".

Cosa si aspetta da questo finale di campionato?

"Noi prendiamo ogni gara, tra virgolette, come se fosse l'ultima, nel senso che dobbiamo cercare di fare bene, ma soprattutto cerchiamo costantemente di crescere e di migliorare. Ci sono tante squadre chiuse in pochi punti, dunque ci sarà da giocarsela fino all'ultima giornata di regular season".