Juventus NG, Brambilla: "Licina ha grandi prospettive, ora deve capire il campionato"

Il tecnico della Juventus Next Gen Massimo Brambilla commenta così ai canali ufficiali del club il ko rimediato oggi contro il Ravenna: "L’impressione che ho avuto oggi è che sia stata una partita strana, una partita fatta un po’ a strappi - ha esordito -. Il Ravenna è una squadra forte, con giocatori forti, e non per niente è seconda in classifica. Noi, dal canto nostro, ce la siamo giocata. Probabilmente loro potevano chiuderla definitivamente e non avendolo fatto noi potevamo riaprirla, ma non ci siamo riusciti.

Ripeto, è stata una gara molto strana, spezzettata, con tante interruzioni, è stata una partita un po' "sporca". Ci aspettavamo questo tipo di gara. Abbiamo sofferto le ripartenze del Ravenna, orchestrate da giocatori che hanno struttura, fisicità e gamba, e così si è un po' spezzata la partita. Poi abbiamo provato a rientrare in corsa, ma non siamo mai riusciti a sfruttare quelle situazioni da dove avremmo potuto tirare fuori un gol. La prestazione dei ragazzi, però, c'è stata. Abbiamo avuto varie occasioni quando loro sono rimasti in dieci e poi anche in nove, ma non siamo riusciti a trovare la zampata giusta. Noi da qui ripartiremo per giocarci il prossimo match con grande entusiasmo.

Licina? È un ragazzo giovane, arrivato da poco. Sicuramente ha grandi prospettive, grandi qualità. Deve capire un po' questo tipo di campionato, deve capire dove è arrivato e con lui dobbiamo avere pazienza. Oggi ha fatto intravedere sicuramente qualcosa di importante, dobbiamo solo avere pazienza e aspettarlo perché le sue qualità sono indubbie", ha concluso.