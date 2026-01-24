Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus Next Gen, doppia operazione in uscita: Bassino a Cerignola e Djahl a Sion

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Serie C
Alessandra Stefanelli

Movimenti in uscita per la Juventus Next Gen, che nelle prossime ore si appresta a salutare due giovani della rosa. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com, sono infatti in fase di definizione due operazioni in prestito che coinvolgono Alessandro Bassino e Rayan Djahl.

Il primo a partire sarà Bassino, difensore centrale e capitano della Primavera bianconera, già aggregato stabilmente alla squadra B e con un esordio tra i professionisti datato due stagioni fa. Per lui è pronto un trasferimento in prestito all’Audace Cerignola, soluzione ritenuta ideale per garantirgli continuità di impiego e un percorso di crescita in un contesto competitivo come quello della Serie C.

In uscita anche l’esterno sinistro Rayan Djahl, classe 2006, destinato invece a fare esperienza all’estero. Il suo futuro sarà in Svizzera, con destinazione Sion. La Juventus, però, non intende perdere il controllo sul talento algerino e si è tutelata inserendo un’importante clausola: i bianconeri manterranno infatti il 50% sulla futura rivendita del giocatore.

Djahl era arrivato a Torino nel 2024 dai francesi del Lyon - La Duchère e rappresentava uno dei profili più interessanti del settore giovanile, soprattutto per la sua spinta sulla corsia mancina e la capacità di giocare in entrambe le fasi.

