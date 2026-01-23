Juventus Next Gen, l'attaccante Vacca va in prestito alla Dolomiti Bellunesi
Dopo avere messo a segno un gol in 14 presenze con la Juventus Next Gen per l'attaccante Vacca c'è una nuova esperienza in Serie C con la maglia della Dolomiti Bellunese. Questo il comunicato del club bianconero:
"La stagione 2025/2026 di Alessio Vacca proseguirà in Serie C, ma nel Girone A: è ufficiale, infatti, il suo passaggio in prestito alla Dolomiti Bellunesi.
A Torino dall'età di quattordici anni, Vacca ha collezionato quasi 60 presenze con la Primavera bianconera – mettendo a segno 24 reti e 9 assist –, prima del suo passaggio in Next Gen, tra i professionisti. Quindici le gare giocate, tra tutte le competizioni, con la squadra allenata da Massimo Brambilla, arricchite da una rete – arrivata nella prima giornata di campionato e al suo esordio nel professionismo – e un assist.
Ora, ad attenderlo, una nuova e stimolante sfida".
Questo quello della veneta:
"Benvenuto Alessio Vacca Attaccante, classe 2005, arriva a titolo temporaneo dalla Juventus e ha già svolto il primo allenamento con i nuovi compagni al Centro sportivo di Sedico".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.