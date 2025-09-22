Ufficiale Juventus Next Gen, rinnovo fino al giugno 2028 per il fantasista Alessio Vacca

Nell’estate di un anno fa il primo contratto da professionista e adesso il prolungamento in bianconero: è ufficiale infatti il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2028 di Alessio Vacca con la Juventus.

Attaccante dotato di grande fantasia, il classe 2005 - a Torino dall’età di 14 anni - ha collezionato 58 presenze con la maglia dell’Under 20 bianconera tra campionato Primavera 1, Coppa Italia Primavera e UEFA Youth League mettendo a segno 24 gol e 9 assist. Sono 5 invece le gare disputate in questo avvio di stagione con la Next Gen con cui ha anche già trovato la prima rete: all’esordio, a Carpi, a pochi secondi dal proprio ingresso in campo.