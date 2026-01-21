Ufficiale
Juventusn NG, Valdes Ngana in prestito agli svizzeri del Rapperswil-Jona
TUTTO mercato WEB
Valdes Ngana chiuderà la stagione 2025/2026 in Svizzera.
È ufficiale, infatti, la cessione temporanea – fino al 30 giugno – del classe 2006 al FC Rapperswil-Jona, squadra militante nella serie cadetta elvetica.
Alla Juventus dall’età di dodici anni, Ngana ha percorso buona parte della trafila del Settore Giovanile bianconero fino ad arrivare all’esordio tra i professionisti con la maglia della Next Gen nel marzo 2025. Sei invece le apparizioni in questa prima parte di stagione disputata tra le fila della seconda squadra.
Ora è pronto per affrontare questa nuova avventura in Svizzera.
In bocca al lupo, Valdes!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
