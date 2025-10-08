Ancora una doccia gelata per il Rimini: altro -1 in classifica e nuovo deferimento al TFN

Brutte notizie in casa Rimini dove nella giornata appena passata è arrivato un altro punto di penalizzazione – che va a sommarsi agli undici già ricevuti – che complica ulteriormente il cammino della formazione di mister D’Alesio che si era portata a -4, ora diventato -5, in queste prime sette giornate di Serie C. Una penalizzazione che potrebbe non essere l’ultima, nonostante le rassicurazioni della società, visto che il club è stato nuovamente deferito al Tribunale Federale Nazionale, assieme alla Ternana, per violazioni amministrative. Tutto rinviato invece per la Triestina, il cui deferimento verrà discusso a fine mese.

Questo il comunicato sulla penalizzazione:

"Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Rimini F.C. (Girone B di Serie C) con un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita lo scorso 8 settembre a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C.. È stata invece rinviata al 23 ottobre la trattazione del deferimento a carico dell’U.S. Triestina Calcio 1918 (Girone A di Serie C)".

Questo quello sul deferimento assieme alle Fere:

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare le società Rimini e Ternana (Girone B di Serie C) nonché i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti per una serie di violazioni di natura amministrativa. Nel dettaglio di seguito tutti i deferiti.

TERNANA CALCIO s.r.l.

Stefano D’Alessandro, all’epoca dei fatti amministratore unico della Ternana, è stato deferito per non aver provveduto, entro il termine dell’1 agosto 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo nonché degli altri compensi dovuti in favore dei tesserati. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore nonché a titolo di responsabilità propria. Alla società, inoltre è stata contestata la recidiva, ex art.18, comma 2, C.G.S..

RIMINI F.C. s.r.l.

Valerio Perini, amministratore unico del Rimini, è stato deferito per non aver provveduto, entro il termine del 16 settembre 2025 al versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2025. Ai sigg.ri Valerio Perini e Sauro Cancellieri, rispettivamente amministratore unico e sindaco unico della società, inoltre, è stato contestato di aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione attestante circostanze non veridiche. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte ai propri tesserati nonché a titolo di responsabilità propria. Alla società, inoltre, è stata contestata la recidiva, ex art.18, commi 1 e 2, C.G.S..

Di seguito, andiamo anche a vedere quella che è la nuova classifica del Girone B di Serie C:

Classifica - Arezzo 21, Ravenna 21, Ascoli 20, Sambenedettese 14, Ternana 13, Gubbio 13, Campobasso 12, Forlì 12, Pianese 12, Carpi 11, Juventus Next Gen 11, Guidonia Montecelio 10, Pineto 8, Vis Pesaro 8, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 5, Bra 5, Perugia 3, Rimini -5

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti