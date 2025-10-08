Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ancora una doccia gelata per il Rimini: altro -1 in classifica e nuovo deferimento al TFN

Ancora una doccia gelata per il Rimini: altro -1 in classifica e nuovo deferimento al TFNTUTTO mercato WEB
Oggi alle 00:34I fatti del giorno
di Tommaso Maschio

Brutte notizie in casa Rimini dove nella giornata appena passata è arrivato un altro punto di penalizzazione – che va a sommarsi agli undici già ricevuti – che complica ulteriormente il cammino della formazione di mister D’Alesio che si era portata a -4, ora diventato -5, in queste prime sette giornate di Serie C. Una penalizzazione che potrebbe non essere l’ultima, nonostante le rassicurazioni della società, visto che il club è stato nuovamente deferito al Tribunale Federale Nazionale, assieme alla Ternana, per violazioni amministrative. Tutto rinviato invece per la Triestina, il cui deferimento verrà discusso a fine mese.

Questo il comunicato sulla penalizzazione:
"Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Rimini F.C. (Girone B di Serie C) con un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita lo scorso 8 settembre a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C.. È stata invece rinviata al 23 ottobre la trattazione del deferimento a carico dell’U.S. Triestina Calcio 1918 (Girone A di Serie C)".

Questo quello sul deferimento assieme alle Fere:
Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare le società Rimini e Ternana (Girone B di Serie C) nonché i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti per una serie di violazioni di natura amministrativa. Nel dettaglio di seguito tutti i deferiti.

TERNANA CALCIO s.r.l.
Stefano D’Alessandro, all’epoca dei fatti amministratore unico della Ternana, è stato deferito per non aver provveduto, entro il termine dell’1 agosto 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo nonché degli altri compensi dovuti in favore dei tesserati. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore nonché a titolo di responsabilità propria. Alla società, inoltre è stata contestata la recidiva, ex art.18, comma 2, C.G.S..

RIMINI F.C. s.r.l.
Valerio Perini, amministratore unico del Rimini, è stato deferito per non aver provveduto, entro il termine del 16 settembre 2025 al versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2025. Ai sigg.ri Valerio Perini e Sauro Cancellieri, rispettivamente amministratore unico e sindaco unico della società, inoltre, è stato contestato di aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione attestante circostanze non veridiche. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte ai propri tesserati nonché a titolo di responsabilità propria. Alla società, inoltre, è stata contestata la recidiva, ex art.18, commi 1 e 2, C.G.S..

Di seguito, andiamo anche a vedere quella che è la nuova classifica del Girone B di Serie C:

Classifica - Arezzo 21, Ravenna 21, Ascoli 20, Sambenedettese 14, Ternana 13, Gubbio 13, Campobasso 12, Forlì 12, Pianese 12, Carpi 11, Juventus Next Gen 11, Guidonia Montecelio 10, Pineto 8, Vis Pesaro 8, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 5, Bra 5, Perugia 3, Rimini -5
N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

Articoli correlati
Serie C, il Giudice Sportivo: dal Rimini al Cittadella, sono otto le società multate... Serie C, il Giudice Sportivo: dal Rimini al Cittadella, sono otto le società multate
San Marino pesca nelle serie minori italiane. Sei convocati fra Serie B, C e D San Marino pesca nelle serie minori italiane. Sei convocati fra Serie B, C e D
Allenatori in cerca di panchina, tutti i manager disponibili per Serie B e C Allenatori in cerca di panchina, tutti i manager disponibili per Serie B e C
Altre notizie I fatti del giorno
Italia, le ultime di formazione in vista di Estonia e Israele da Coverciano Italia, le ultime di formazione in vista di Estonia e Israele da Coverciano
Italia, parola al ct Gattuso: "Israele? Se non giochiamo è 3-0 a tavolino. Chiesa... Italia, parola al ct Gattuso: "Israele? Se non giochiamo è 3-0 a tavolino. Chiesa non se la sente"
Serie A, i convocati in Nazionale squadra per squadra: sono 178, il Milan arriva... Serie A, i convocati in Nazionale squadra per squadra: sono 178, il Milan arriva a 15
Fra calcio italiano e stadi, Beppe Marotta a 360°: "Nuovo impianto? Fase interlocutoria"... Fra calcio italiano e stadi, Beppe Marotta a 360°: "Nuovo impianto? Fase interlocutoria"
Problema infortuni per il Napoli: out Lobotka, attesa per Milinkovic-Savic e Politano... Problema infortuni per il Napoli: out Lobotka, attesa per Milinkovic-Savic e Politano
Da Abodi a Rabiot, da Marotta, Gattuso e Carolina Morace: le reazioni a Milan-Como... Da Abodi a Rabiot, da Marotta, Gattuso e Carolina Morace: le reazioni a Milan-Como a Perth
Ancora una doccia gelata per il Rimini: altro -1 in classifica e nuovo deferimento... Ancora una doccia gelata per il Rimini: altro -1 in classifica e nuovo deferimento al TFN
Da Politano a Zaccagni fino a Pio Esposito: Giuffredi parla a 360° dei suoi assistiti... Da Politano a Zaccagni fino a Pio Esposito: Giuffredi parla a 360° dei suoi assistiti
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: la scelta di Tudor. Milan: Leao, quante parole sprecate. Inter: il presente di Chivu e il futuro di Barella. Napoli: Hojlund e il rebus di Conte. Roma: Gasp alla rovescia. E quella partita a Perth…
Le più lette
1 Juve: la scelta di Tudor. Milan: Leao, quante parole sprecate. Inter: il presente di Chivu e il futuro di Barella. Napoli: Hojlund e il rebus di Conte. Roma: Gasp alla rovescia. E quella partita a Perth…
2 Cassano: "Sono convinto che Conte anche quest'anno farà l'ennesimo capolavoro"
3 Italia, parola al ct Gattuso: "Israele? Se non giochiamo è 3-0 a tavolino. Chiesa non se la sente"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 ottobre
5 Cold Palmer, di nome e ora pure di fatto: la star del Chelsea ha registrato il marchio
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Rabiot: "Folle giocare in Australia contro il Como. Ma dobbiamo adattarci, come sempre"
Immagine top news n.1 Gattuso: "Chiesa non se la sente. Israele? Dobbiamo giocarla, altrimenti 3-0 a tavolino"
Immagine top news n.2 178 giocatori di Serie A in Nazionale: l’elenco completo, squadra per squadra
Immagine top news n.3 Marotta: "Senza plusvalenze le big italiane non presenterebbero un bilancio adeguato"
Immagine top news n.4 I Friedkin oggi a Roma. Presenti all'ECA, i proprietari faranno tappa a Trigoria
Immagine top news n.5 Inter, migliora Thuram. Il francese punta a essere pronto per la Roma
Immagine top news n.6 Da Politano a Zaccagni fino a Pio Esposito: Giuffredi parla a 360° dei suoi assistiti
Immagine top news n.7 Milan-Como in Australia: la UEFA dà l'ok, ma poi interviene con un comunicato ufficiale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.2 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.3 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.4 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Trento, Zocchi: "Potevamo essere più avanti in classifica. Vicenza e Brescia favorite per la B"
Immagine news Serie C n.2 Taurino: "Vicenza merita il salto di categoria. Casarano possibile sorpresa nel Girone C"
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, Igor Tudor come Thiago Motta? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Cassano: "Sono convinto che Conte anche quest'anno farà l'ennesimo capolavoro"
Immagine news Serie A n.3 Amadeus su San Siro: "Non possiamo avere gli impianti più vecchi d'Europa"
Immagine news Serie A n.4 Montervino: "Con il 4-3-3 si è visto come McTominay sia il vero attaccante del Napoli"
Immagine news Serie A n.5 Abodi su San Siro: "La delibera apre alla vendita. Per Euro2032 non c'è tempo da perdere"
Immagine news Serie A n.6 Cagni: "Napoli, Inter e Milan sono le più forti. Cuesta non può avere esperienza"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Calabrese: "Soddisfatti del nostro percorso. L'obiettivo resta sempre la salvezza"
Immagine news Serie B n.2 Flachi sulla Sampdoria: "Pafundi e Cherubini hanno qualità. Questo modulo può esaltarli"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Rivetti: "Ci toglieremo tante soddisfazioni. E il ricambio alla guida è assicurato"
Immagine news Serie B n.4 Lucioni: "Palermo squadra da battere in Serie B. Frosinone? Non sono sorpreso"
Immagine news Serie B n.5 Palermo in ansia per Bani: domani gli esami per l'infortunio subito contro lo Spezia
Immagine news Serie B n.6 Bari, lesione di basso grado alla coscia per Nikolaou. A rischio la presenza con la Reggiana
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, Rizzo: "Le ambizioni le teniamo per noi. Anche per scaramanzia"
Immagine news Serie C n.2 Catania, esami per Martic: il centrale inizierà un nuovo ciclo di terapie. La nota degli etnei
Immagine news Serie C n.3 Cosenza, ci siamo per lo sbarco di Beretta: manca solo l'annuncio ufficiale
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, tegola sulla destra: lesione del legamento crociato per Guglielmotti
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, la Curva Sud: "Se Guarascio cambierà atteggiamento potremmo rientrare allo stadio"
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, Fogliata: "Si respira più entusiasmo che in passato. Infortunio? Ora sto bene"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve, Bonansea: "Il gol ci ha svegliato, felice per Salvai. Format? Lo trovo interessante"
Immagine news Calcio femminile n.2 Europa Cup, in tre ipotecano il passaggio del turno. E domani tocca all'Inter
Immagine news Calcio femminile n.3 Women’s Champions League: Lione corsaro a Londra. Barcellona forza 7 col Bayern
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Salvai: "Non avrei mai pensato di fare doppietta in una serata così"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter, Piovani: "Vllaznia squadra tignosa, serve il nostro solito atteggiamento propositivo"
Immagine news Calcio femminile n.6 Canzi: “Dobbiamo trovare una via di mezzo tra equilibrio e coraggio”
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso