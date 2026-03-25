Padova, Breda al via: primo allenamento all'Euganeo sotto la sorveglianza della DIGOS
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Primo giorno di lavoro, ieri, per Roberto Breda sulla panchina del Padova.
Il nuovo tecnico biancoscudato ha diretto nel pomeriggio, alle ore 15:00, la sua prima sessione di allenamento allo Stadio Euganeo, accompagnato dallo staff al completo: il collaboratore tecnico Vincenzo Melidona, il preparatore atletico Donatello Matarangolo, il match analyst Salvatore De Mauro e Francesco Del Morgine, responsabile del recupero infortuni.
La seduta si è svolta con una massiccia presenza delle forze dell'ordine e di agenti della DIGOS, dispiegati in via precauzionale nel timore di nuove contestazioni da parte della tifoseria.
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