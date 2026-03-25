Noa Lang: "Conte mi ha voluto a Napoli a tutti i costi. Non mi pento di nulla"

Noa Lang sta vivendo un ottimo momento di forma al Galatasaray dopo le difficoltà incontrate a Napoli e così è riuscito a essere presente tra i convocati dell'Olanda. Intervistato da Voetbal International direttamente dal ritiro dei Paesi Bassi, l'esterno ha parlato così di Antonio Conte: "È un grande allenatore, mi ha voluto a tutti i costi e il Napoli è un grande club. Ho imparato che esistono tante culture diverse nel calcio".

Lang ha affrontato una preparazione estiva diversa dal solito: "Io ero abituato ad allenarmi divertendomi, fare partitelle, tirare in porta. A Napoli siamo andati in ritiro e per una settimana non ho visto un pallone. Però sentivo che stavo diventando più forte. Anche quando stavo in panchina, avevo sempre la sensazione di essere pronto quando serviva. Era grazie alla mia condizione fisica".

Spesso però non ha usato parole tenere nei confronti di Conte: "A volte succede che non scatti la scintilla, ma non mi pento di nulla. È stata un’esperienza formativa. Conte è e resta l’allenatore che mi ha voluto a tutti i costi. Credeva davvero in me, ma alla fine giocavamo senza esterni offensivi. Ho sempre dato tutto in allenamento e cercato di divertirmi. Però c’è un Mondiale in arrivo. A Napoli non avevo la garanzia di giocare e così quando si è fatto avanti il Galatasaray non ho avuto dubbi".