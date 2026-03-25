Juventus-Vlahovic, il rinnovo sarà biennale: Spalletti decisivo, ingaggio superiore ai 6 milioni

Secondo Tuttosport, ei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro tra Dusan Vlahovic e la Juventus per sancire quello che ormai sta maturando da tempo: sembrava impossibile, e invece il rinnovo di contratto per la punta serba è davvero a un passo. Tra l’entourage di Dusan — di rientro a Torino — e la Juve è mancata sostanzialmente l’intesa sulle commissioni: ballano milioni, ma la fiducia rimane alta perché il serbo ha messo la Juve in cima alla propria lista di preferenze, condividendo con Spalletti i piani tanto del presente quanto del futuro.

Non ci sono ultimatum

La Juve non ha naturalmente in preventivo un ultimatum, però vorrebbe chiudere il discorso legato al prolungamento del centravanti già in questa settimana, così da mettere tutto nero su bianco in circa dieci giorni, il tempo pure per Comolli di rientrare dagli impegni istituzionali in cui è immerso. Per Vlahovic è pronto un contratto di due anni — avrà scadenza 2028 — con un ingaggio in grado di superare i 6 milioni di euro, bonus inclusi. Sia Dusan che la Juventus si sono trovati in fondo a metà strada. Spalletti ha spinto affinché le parti si incontrassero, ha provato a riannodare il filo del discorso bruscamente interrotto anche dal vociare esterno.

Intanto prosegue la caccia ad un altro attaccante top

Intanto la Juve continua a cercargli un alter ego di livello assoluto: il preferito rimane Kolo Muani, Retegui si è proposto, Zirkzee è un’opzione.