Focus TMW La Top 11 del Girone B di Serie C: Capuano capitano di una nave che affonda

E’ andata in archivio la 35^ giornata nel Girone B di Serie C. Questi i risultati:

Carpi-Pontedera 2-0

Livorno-Gubbio 3-0

Pianese-Campobasso 0-2

Sambenedettese-Arezzo 0-0

Bra-Forlì 2-1

Guidonia Montecelio-Ternana 1-1

Perugia-Juventus Next Gen 2-2

Ravenna-Pineto 1-0

Ascoli-Vis Pesaro 2-1

Riposa: Torres

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-3-3:

Poluzzi (Ravenna): il Pontedera ha fatto di tutto quantomeno per rinviare l’aritmetica retrocessione, ma è andato a sbattere su un muro. Ipnotizza Yeboah che si era presentato tutto solo in area di rigore, si ripete nella ripresa su Nabian.

Capuano (Ternana): visto il potenziale triste epilogo di una società in liquidazione vien da chiedersi se si sia pentito la scorsa estate di non aver accettato proposte allettanti. Ma un vero capitano non abbandona mai la nave e la gente dovrà essergli eternamente riconoscente. A maggior ragione dopo aver segnato nel derby col Perugia.

Bruscagin (Gubbio): tap-in facile facile per un 1-1 che comunque consente di aggiungere un altro risultato positivo a un campionato positivo da parte della formazione di Di Carlo. Al posto giusto al momento giusto. Ed è sempre molto attento a presidiare la zona di competenza.

De Santis (Bra): punto prezioso, quello ottenuto in casa di un Campobasso sempre molto prolifico tra le mura amiche, ma stavolta fermato sullo 0-0 da una squadra che – nell’arco della stagione - ha raccolto meno punti di quelli che avrebbe meritato. Lui è stato il migliore in campo.

Salines (Campobasso): in una giornata non felicissima sotto il profilo del risultato c’è almeno la consapevolezza che la formazione di Zauri abbia raggiunto un ottimo livello in fase difensiva. Non concede nulla agli attaccanti del Bra e, quando possibile, si rende protagonista anche in costruzione.

Da Pozzo (Ravenna): forse col Pineto era stato ancora più devastante sulla corsia di competenza, ma è lui a regalare ai giallorossi il quarto successo consecutivo con la rete dello 0-1. “Siamo felicissimi e pronti per i playoff” il messaggio lanciato in sala stampa alle dirette concorrenti.

Milanese (Ascoli): ancora carico a mille dopo la rete segnata la settimana precedente con la Vis Pesaro, il tuttocampista bianconero è nuovamente decisivo da subentrante e segna un gol bello quanto prezioso.

Ionita (Arezzo): che partita ha fatto l’ex Benevento! Qualche sito locale gli ha attribuito addirittura un 9 in pagella riconoscendogli il ruolo di leader dentro e fuori dal campo che fa la differenza in un momento delicato e decisivo come questo. Segna il gol che manda definitivamente in tilt il Livorno.

Jallow (Vis Pesaro): la voglia di riscatto era tanta da parte dei ragazzi di Stellone, reduci da una clamorosa sconfitta in zona Cesarini in quel di Ascoli. Entra e spacca la partita con una bella doppietta. Splendido, in particolare, il primo gol: dribbling efficace e pallone sul palo lontano.

D’Uffizi (Ascoli): zampata vincente in piena area di rigore e tredicesimo sigillo in campionato per un calciatore a tratti determinante. Merita menzione soprattutto per aver inseguito gli avversari anche a risultato ampiamente acquisito, segnale evidente della mentalità vincente di un gruppo granitico.

Montevago (Perugia): dal punto di vista prettamente tecnico non è forse la sua miglior partita, ma la capacità di far reparto da solo con la sua fisicità risulta sempre determinante. Ci prova nel primo tempo, va a segno nella ripresa salendo a quota 10 in classifica marcatori. Non male per chi milita in una squadra che ha lottato per non retrocedere.

Massimo Brambilla (Juventus NG): “Siamo stabilmente in zona playoff, cosa che probabilmente non era mai successa” ha detto un paio di settimane fa, lanciando forse un messaggio a chi continua a sottovalutare il percorso che sta facendo in bianconero da un anno e mezzo. Meritata la vittoria su un buon Guidonia.