Roma, Totti entra in campo sulla querelle Gasperini-Ranieri. Ma saranno i Friedkin a decidere

La qualificazione in Champions League resta l'obiettivo numero uno per la Roma in questo finale di stagione, ma intanto gli strascichi derivanti dalle dichiarazioni di Ranieri nel pregara della sfida contro il Pisa di venerdì scorso continuano a tenere banco. Da una parte le parole del senior advisor della società giallorossa su Gian Piero Gasperini, dall'altra il passo indietro dell'allenatore, dopo settimane nelle quali aveva mandato più di una frecciatina al club, che ha evitato di gettare benzina sul fuoco dopo la vittoria contro i toscani.

La presa di posizione di Totti.

E in tutto questo sono arrivate anche le parole di Francesco Totti, ex capitano della Roma che potrebbe rientrare in società nei prossimi mesi: "Alla fine sia Gasperini che Ranieri devono avere il rispetto verso i tifosi della Roma e verso la società. Anche perché ancora siamo là, a tre punti dalla Juventus. Spero che si uniscano le forze che si hanno a disposizione, poi a giugno si tireranno le somme. I problemi ci sono ovunque, però esporli così in questo momento non mi sembra giusto".

Palla ai Friedkin.

Alla fine però solo e soltanto i Friedkin potranno risolvere in modo definitivo la questione. Ranieri e Gasperini, oggi, sono di fatto dei separati in casa all'interno di Trigoria e neanche una videochiamata con la proprietà, con presente anche il direttore sportivo Massara, ha portato a una pace, anche solo momentanea. I Friedkin dovranno prendere una decisione, visto che al momento è impensabile andare avanti con entrambi anche nella prossima stagione. Discorsi che verranno affrontati a fine campionato, ora tutte le energie dovranno essere rivolte alla corsa Champions.