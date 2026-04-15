Serie B, le date di playoff e playout. Il 22/5 l'ultima retrocessa, il 29/5 la terza promossa
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Al termine dell'Assemblea di Lega B sono state ufficializzate le date dei playoff e dei playout che chiuderanno la stagione 2025/2026. Eccole:
Turno preliminare playoff (gara unica)
Martedì 12 maggio 2026 - (6ª vs 7ª e 5ª vs 8ª)
Semifinali playoff (andata)
Sabato 16 maggio 2026 - (6ª o 7ª vs 3ª)
Domenica 17 maggio 2026 - (5ª o 8ª vs 4ª)
Semifinali playoff (ritorno)
Martedì 19 maggio 2026 - (3ª vs 6ª o 7ª)
Mercoledì 20 maggio 2026 - (4ª vs 5ª o 8ª)
Finale playoff (andata e ritorno)
Domenica 24 maggio 2026
Venerdì 29 maggio 2026
Finale playout (andata e ritorno)
Venerdì 15 maggio 2026 - (17ª vs 16ª)
Venerdì 22 maggio 2026 - (16ª vs 17ª)
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