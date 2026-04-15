Locatelli rinnova con la Juve: accordo fino al 2030. Yildiz preoccupa, Bologna a rischio

Altro giro, altra corsa, altro rinnovo in casa Juventus. Manuel Locatelli ha trovato l'accordo con il club per il prolungamento del suo contratto, attualmente in scadenza nel 2028, per altri due anni. Il capitano bianconero, eletto leader del gruppo anche da Luciano Spalletti fin dal giorno del suo arrivo sulla panchina bianconera, firmerà nelle prossime ore fino al 30 giugno 2030, e nel nuovo accordo potrebbe anche essere inserita un'opzione per la stagione successiva.

Vlahovic: tutto rimandato.

Non arriveranno invece novità imminenti sul rinnovo di Dusan Vlahovic. Il discorso relativo al possibile prolungamento dell'attaccante serbo verrà affrontato a fine stagione, come annunciato anche da Comolli nei giorni scorsi: "Su Dusan io ho sempre detto che avremmo parlato a fine stagione e così sarà. Ci sono stati dei colloqui, ma non aspettatevi niente prima della fine della stagione".

Yildiz, il ginocchio preoccupa.

Intanto Spalletti deve però pensare al campo e alla corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Non arrivano notizie confortanti sul fronte Kenan Yildiz, alle prese da qualche giorno con un problema al ginocchio. Il turco ha saltato infatti l'allenamento del martedì, in preparazione alla sfida contro il Bologna di domenica prossima. La speranza della Juventus è quella di averlo a disposizione ma Spalletti non lo forzerà se il numero 10 non sarà a posto. Tutto rimandato ai prossimi giorni dunque, a ridosso della gara all'Allianz Stadium.