Salernitana, ritorno di fiamma per la difesa: nel mirino c'è sempre Marco Capuano
La Salernitana continua a muoversi in vista del mercato di gennaio alla ricerca di un difensore affidabile, veloce e con esperienza: un identikit che lo staff tecnico ritiene prioritario fin dall’estate, soprattutto considerata la filosofia di gioco impostata da Giuseppe Raffaele. L’attuale reparto arretrato, composto in gran parte da giocatori fisici ma non particolarmente rapidi, non ha finora garantito il rendimento atteso.
Per questo motivo, scrive TuttoSalernitana, il direttore sportivo Daniele Faggiano starebbe valutando diverse opzioni e nelle ultime ore sarebbe tornato a circolare con forza il nome di Marco Capuano, centrale in forza alla Ternana, che già in estate aveva dato disponibilità al trasferimento, ma l’operazione non si concretizzò.
Stavolta, però, lo scenario potrebbe essere diverso: con un’offerta adeguata, la società umbra potrebbe prendere in considerazione la proposta.
