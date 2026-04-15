Atletico in semifinale, Lookman fiero: "Sotto di due gol con il Barcellona, abbiamo tenuto duro"

È stato Ademola Lookman, ex attaccante dell'Atalanta trasferitosi a Madrid nel mercato invernale, a trascinare l'Atletico Madrid verso il grande sogno. Nonostante la sconfitta per 1-2 con il Barcellona nel ritorno dei quarti di Champions League, alla fine è bastato segnare un gol in più dei blaugrana per passare il turno ed eliminare Lamine Yamal e compagni. "Andare sotto di due gol è stato difficile", ha analizzato in primis il nigeriano ai microfoni di TNT Sports. "È stata una partita dai due volti, in realtà, ma noi abbiamo tenuto duro, abbiamo lottato. Non abbiamo vinto stasera, ma ci siamo qualificati per le semifinali".

Il suo allenatore, Diego Simeone, ha parlato a Sky Sport invece al terrine del match per analizzare le semifinali di Champions League alle quali si sono qualificati: "Sono 14 anni che alleno l'Atletico, questa è la quarta semifinale di Champions. Abbiamo giocato contro una squadra straordinaria, che gioca un calcio bello e veloce, intenso, contro cui è difficile difendere. Ci siamo ritrovati 0-2 per sbagli nostri e invece di cadere la squadra ha iniziato a giocare. Griezmann, per primo, ha cominciato a dirlo".

Poi ha aggiunto: "Abbiamo segnato un golazo, nel secondo tempo loro hanno abbassato l'intensità e i cambi ci hanno dato più forza. Così abbiamo iniziato a guadagnare spazio in campo, loro avrebbero potuto segnare il terzo con Araujo ma sono orgoglioso ed emozionato del lavoro fatto dai miei ragazzi. Sono 14 anni che sono qua - ha sottolineato il 'Cholo' - e ancora continuo a emozionarmi quando vedo che la gente lascia il cuore in quello che fa".