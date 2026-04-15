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La Top 11 del Girone A di Serie C: Iori nella storia dei derby lombardi

La Top 11 del Girone A di Serie C: Iori nella storia dei derby lombardiTUTTO mercato WEB
Emanuele Troise
© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it
Luca Esposito
Oggi alle 06:55Serie C
Luca Esposito

E’ andata in archivio la 35^ giornata nel Girone A di Serie C. Questi i risultati:
Arzignano Valchiampo-Renate 0-0
Union Brescia-Cittadella 2-1
Lecco-Vicenza 2-0
Novara-Lumezzane 1-3
Pro Vercelli-Inter U23 0-2
Trento-Alcione Milano 1-0
Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi 1-1
Pro Patria-Triestina 1-1
Albinoleffe-Pergolettese 3-0
Virtus Verona-Ospitaletto 0-0

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-3-3:

Filigheddu (Lumezzane): portiere assolutamente affidabile e che, ancora una volta, dà sfoggio di tutte le sue qualità respingendo al mittente tutti i tentativi di un Brescia che esce decisamente ridimensionato dal derby. Bravissimo su Balestrero a fine primo tempo, si ripete su Zennaro a 10 minuti dalla fine.
Cariolato (Arzignano): Lanzi e Bernardi costruiscono un’azione interessante sulla sinistra, con cross sull’out opposto e inserimento perfetto del numero 13 che si libera della marcatura dell’avversario depositando in rete il pallone della vittoria contro un’Inter23 troppo discontinua per poter ambire a qualcosa di diverso da una tranquilla salvezza.
Nessi (Ospitaletto): questa squadra non finisce mai di stupire e, una volta raggiunta con merito la salvezza, sta giocando con la mente sgombra offrendo prestazioni di livello assoluto. Il 3-0 sull’Albinoleffe galvanizza ulteriormente un gruppo di cui si sta parlando colpevolmente poco, bravissimo il centrale difensivo a inaugurare un pomeriggio di festa con un bel colpo di testa da distanza ravvicinata.
Leverbe (Vicenza): partitona da parte di un difensore che non ha affatto abbassato la guardia nonostante da settimane la promozione diretta sia aritmetica. Il doppio salvataggio sulla linea a portiere battuto vale da solo il prezzo del biglietto.
Padalino (Pergolettese): primo gol tra i professionisti per un esterno propositivo e che si inserisce spesso nell’area di rigore avversaria con i tempi giusti. Segna il gol del clamoroso 2-2 con un colpo di testa imparabile su assist di Pala.
Amadio (Virtus Verona): una delle pochissime note liete di un’altra giornata da dimenticare, con la Pergolettese che rimonta il doppio svantaggio in pieno recupero. La sblocca grazie a una bella azione personale, poi serve a Fabbro l’assist per l’illusorio 0-2.
Giannotti (Trento): abbiamo rimarcato più volte che potrebbe essere un fattore molto importante in chiave playoff, un giocatore di qualità al quale aggrapparsi soprattutto nelle gare a eliminazione diretta. Acuisce la crisi del Cittadella con un bellissimo gol dal limite, un tiro a giro che si insacca all’incrocio.
Duca (Lecco): rimessa laterale perfetta da parte di Metlika, bravissimo il centrocampista a liberarsi del diretto marcatore con un movimento molto intelligente e a far partire un tiro bellissimo che si insacca all’angolino. A tratti funge quasi da trequartista approfittando del blocco basso predisposto dall’Alcione Milano.
Iori (Lumezzane): vittoria di prestigio e che resterà nella storia, quella ottenuta nel derby con il Brescia. La decide l’attaccante con una meravigliosa punizione a 20 minuti dalla fine. Poco dopo, ancora su palla inattiva, colpisce una clamorosa traversa.
Karlsson (Renate): la sua fisicità ha messo in difficoltà tutta la difesa della Pro Vercelli, è bravo a sfruttare un assist di dell’ottimo Vesentini per sbloccare il risultato con un bel colpo di testa. E solo i riflessi felini del portiere avversario gli hanno negato la gioia della doppietta.
Orfei (Pro Patria): prova onorevole da parte di una squadra ormai destinata alla seconda retrocessione di fila, ma capace comunque di dare il massimo nella trasferta con la Dolomiti Bellunesi. Premiamo il giovane classe 2003 per il bel gol al volo col quale ha chiuso la contesa, aumentando il rammarico per ciò che poteva essere e non è stato.
Emanuele Troise (Lumezzane): per far capire la portata del suo lavoro basta leggere la classifica dei lombardi al momento del suo insediamento. Si toglie lo sfizio di battere il Brescia in un derby comunque molto sentito, blindando virtualmente i playoff.

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