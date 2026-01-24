La Triestina torna a vincere. Marino: "Prestazione maiuscola, c'era voglia di fare risultato"

È tornato dopo un primo esonero, e ha fatto il suo secondo esordio vincendo. O meglio, riportando una Triestina che aveva smarrito la via del successo ad assaporare i tre punti: il Lumezzane è stato battuto 2-1, e mister Geppino Marino ha molto di cui essere soddisfatto.

Ai canali ufficiali del club, queste le sue parole: "Perdere la partita sarebbe stato immeritato, i ragazzi hanno fatto una prestazione maiuscola. Abbiamo deciso di andare a prenderli alti giocando a viso aperto, il risultato ottenuto è stato il giusto merito del coraggio messo in campo, senza un pizzico di coraggio non si riesce poi a ottenere quanto si spera. Sono veramente contentissimo della prestazione di tutti, del gruppo, di come hanno risposto i ragazzi, dell'intensità e dell'atmosfera nello spogliatoio. Ora bisogna prendere questo risultato positivo e continuare a pedalare e basta, facendo parlare il campo. La squadra aveva voglia di fare risultato, di dimostrare che quello che si dice in giro non è la verità, in un calcio purtroppo fatto di episodi. Siamo stati bravi perché come si suol dire la fortuna aiuta gli audaci, c'è stata una prova di carattere da parte di tutti di fronte a un'ottima squadra".

E conclude poi: "Purtroppo la situazione legata a questa penalizzazione ti porta a giocare un pochino pesante, è brutto vedere ogni settimana che stai sempre lì, ma il concetto che ho inculcato dall'inizio è cercare partita dopo partita di fare più punti possibile, terminando il campionato salvi con i punti fatti senza calcolare la penalizzazione".